Il centrodestra celebra a Bari i due anni del Governo Meloni

BARI – Il centrodestra si ritrova nel capoluogo regionale per celebrare i primi due anni del Governo Meloni. L’occasione è servita per fare il punto sul lavoro svolto durante il biennio e tracciare le linee guida per il futuro. Al centro del dibattito la recente manovra finanziaria, in particolare il tema della sanità che ha sollevato numerose polemiche con l’opposizione.

