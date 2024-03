CallMat Matera, situazione critica: Marrese sostiene i lavoratori

Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, ha espresso pieno sostegno e vicinanza alle maestranze della CallMat di Matera, azienda che fornisce il servizio di assistenza clienti TIM. Questo sostegno è stato manifestato durante l’incontro con una delegazione dell’Ugl di Matera, guidata dal segretario provinciale Pino Giordano.

Marrese ha sottolineato l’urgente necessità di evitare il rischio di esuberi per circa 418 dipendenti del sito di Matera. Tale rischio è dovuto alla prevista riduzione dei volumi di attività, che dovrebbe raggiungere l’80% dell’attuale commessa entro dicembre dell’anno in corso.

Considerando che la società di call center ha già avanzato richiesta di cassa integrazione in deroga, Marrese ha enfatizzato l’imperativo di agire prontamente: il Ministero dovrebbe convocare urgentemente un tavolo di confronto, come richiesto anche dall’Ugl di Matera, al fine di valutare la situazione degli appalti customer care e adottare misure concrete per superare le criticità segnalate dalla CallMat.

