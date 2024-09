Call center Taranto, il 6 settembre c’è lo sciopero del sangue

Dal 1° agosto, migliaia di lavoratori di due dei principali call center di Taranto, 300 operatori di Covisian e circa 450 di Network Contact, non sanno quale contratto collettivo di lavoro applicare. Questa incertezza ha portato alla mobilitazione, trasformando la protesta in un gesto simbolico e significativo.

“Sono tre settimane che aspettiamo risposte sul destino di questi lavoratori”, afferma Tiziana Ronsisvalle, segretaria generale della SLC CGIL di Taranto. “Quell’attesa snervante ricorda molto quella di chi cerca serenità e salute”. Il prossimo 6 settembre, i lavoratori, indispensabili per gestire domande su contratti e servizi essenziali, diventeranno altrettanto indispensabili per i cittadini in difficoltà, con una donazione collettiva di sangue.

La protesta, organizzata da SLC CGIL, FISTEL CISL e UGL TLC Puglia, si terrà a Taranto presso il Centro Trasfusionale del SS. Annunziata. Per tutta la giornata del 6 settembre, i lavoratori doneranno il loro sangue, mentre dalle 9:30 alle 12:30 i rappresentanti sindacali saranno presenti nel piazzale antistante l’ospedale a sostegno dell’iniziativa.

