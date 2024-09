Taranto, vagava solo per strada con il pannolino, bimbo soccorso dalla Polizia

TARANTO – Vagava per strada seminudo nel centro di Taranto, aveva solo il pannolino. Un bambino di circa tre anni e’ stato soccorso da una volante della Polizia giunta sul posto in seguito alle segnalazioni dei cittadini che avevano notato il piccolo in via Giovan Giovine. I poliziotti l’hanno subito portato in Questura dove il bambino, in buone condizioni di salute, è stato rifocillato con patatine e un succo di frutta. Le ricerche effettuate in zona dagli uomini della Volante hanno consentito di rintracciare i genitori. Il piccolo probabilmente è sfuggito al controllo dei familiari ed ha raggiunto la strada, incamminandosi da solo.

