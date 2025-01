Call Center: Stellato chiede intervento del Governo per tutelare lavoratori

Massimiliano Stellato, consigliere regionale, ha presentato una mozione all’assemblea pugliese per sollecitare il Governo nazionale e il presidente della giunta a intervenire nella vertenza legata al contratto Assocontact, a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore dei call center.

“A seguito di un istituto contrattuale siglato tra una sola organizzazione sindacale e Assocontact – si legge nell’atto consiliare -, oltre cinquemila lavoratori pugliesi, di cui più di 600 a Taranto, stanno subendo pesanti ripercussioni sul fronte delle garanzie occupazionali e della qualità del lavoro”.

Stellato denuncia come il nuovo contratto Assocontact aumenti il dumping salariale e normativo, crei precarietà e non garantisca la dignità degli occupati. “Non è stato condiviso unitariamente da tutte le confederazioni sindacali firmatarie del precedente contratto nazionale”, sottolinea l’esponente regionale.

“Ritengo un errore abbandonare l’attuale contratto nazionale del comparto, soprattutto in modo non unitario, danneggiando i lavoratori. Sul fronte dei diritti e della dignità del lavoro, non possiamo permetterci passi indietro”, conclude Stellato.

La mozione mira a impegnare la giunta regionale a sollecitare un intervento risolutivo del governo per garantire maggiore tutela occupazionale nel settore.

