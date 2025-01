Maiorano: “Non permetteremo vessazioni alle forze dell’ordine”

“Il M5s e Avs propongono una modifica al ddl Sicurezza, ora in discussione al Senato, che ha dell’incredibile. La loro idea, che di condivisibile non ha assolutamente nulla, è quella di sottoporre a inchiesta l’ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto una perquisizione – prevista nel primo comma del ddl – qualora non venissero rinvenuti ‘armi, munizioni o materiale esplodente’. Sarebbe poi lo stesso agente a dover dimostrare l’attendibilità degli indizi alla base della perquisizione. Ritengo si stia veramente esagerando con un atteggiamento che è diventato quasi vessatorio ai danni di chi ogni giorno difende la nostra incolumità. Fratelli d’Italia non permetterà che si continui su questa strada ma rimarrà sempre dalla parte delle forze dell’ordine”. Lo dichiara Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo sul dibattito riguardante il disegno di legge.

