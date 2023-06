Calcio: Mondiali U20, Italia per la prima volta in finale

Mai la Nazionale italiana Under 20 aveva raggiunto la finale del Mondiale. Ci è riuscita per la prima volta la straordinaria Italia di Carmine Nunziata che, con il 2-1 alla Corea del Sud firmato dai gol di Cesare Casadei e Simone Pafundi, dopo due finali consecutive per il terzo posto ne giocherà una per la coppa.

Appuntamento a domenica alle 23 (ora italiana) a La Plata contro l’Uruguay, che nella prima semifinale aveva battuto 1-0 Israele. Curiosità: la prima delle due finali per il terzo posto, l’Italia la giocò nel 2017 proprio contro l’Uruguay, in un Mondiale ospitato dalla Corea del Sud.

“Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio – le parole di Nunziata -. La Corea del Sud è stata troppo rinunciataria, ma sapevamo che si trattava di un’avversaria ostica: bravi noi a portare a casa la partita. Ora ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo all’Uruguay. Abbiamo fatto la storia? No, la storia la faremo domenica se vinceremo”.

ITALIA-COREA DEL SUD 2-1

MARCATORI: 14′ pt Casadei (I), 23′ rig. S. W. Lee (C), 41′ st Pafundi (I)

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (22′ st Faticanti), Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane (37′ st Fontanarosa); Baldanzi (37′ st Pafundi); Esposito (37′ st Montevago), Ambrosino (44′ st Fiumanò). A disp.: Zacchi, Sassi, Pisilli, Lipani, Degli Innocenti. All. Nunziata

COREA DEL SUD (4-2-3-1): J. Kim; Y. K. Cho, S. H. Choi, J. S. Kim, Y. H. Choi (48′ st I. Hwang); H. B. Park (43′ st S. J. Bae), S. Y. Kang; Y. H. Kim (17′ st J. H. Lee), S. W. Lee, J. H. Bae; Y. J. Lee. A disp: J. H. Kim, H. N. Moon, C. W. Park, C. Lee, S.J. Kang, S. J. Lee. All. E. J. Kim

ARBITRO: Falcon (Argentina)

ASSISTENTI: Del Yesso-Rodriguez (Argentina) IV: Marouf (Egitto)

NOTE: ammoniti Ambrosino (I), Zanotti (I), J. S. Kim (C), H. B. Park (C), Faticanti (I). Recupero pt 7′, st 6′



Risultati e programma

QUARTI DI FINALE (3-4 giugno)

Israele-Brasile 3-2

Colombia-ITALIA 1-3

USA-Uruguay 0-2

Corea del Sud-Nigeria 1-0

SEMIFINALI (8 giugno)

Uruguay-Israele 1-0

ITALIA-Corea del Sud 2-1

FINALI (11 giugno)

Ore 19.30 italiane: finale 3°/4° posto Israele-Corea del Sud

Ore 23 italiane: finale 1°/2° posto Uruguay-ITALIA

Lista dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).

Staff – Capo Delegazione, Marcello Nicchi; Coordinatore delle Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore, Carmine Nunziata; Assistente Allenatore, Emanuele Filippini; Preparatore Atletico, Vito Azzone; Preparatore Portieri, Fabrizio Ferron; Match Analyst, Marco Mannucci; Osservatore, Claudio Coppi; Medici, Carmelo Papotto e Lorenzo Ticca (sostituito da Raffaele Iorio dal 5 giugno); Fisioterapisti, Giuseppe Galli e Tommaso Cannata; Nutrizionista, Alessio Colli; Dirigente Accompagnatore: Gianfranco Serioli; Segretario, Aldo Blessich; Ufficio Stampa, Giuseppe Ingrati; Amministrazione, Francesco Casella; Club Italia, Matteo Galdelli; Logistica, Carlo Fanano

Albo d’oro

(numero dei Mondiali U20 vinti)

Argentina (6), Brasile (5), Portogallo (2), Serbia (2), Ghana (1), Spagna (1), Russia (1), Germania (1), Inghilterra (1), Francia (1), Ucraina (1, campione in carica)

