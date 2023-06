Cagliari: Ranieri, ‘Bari ha meritato il pareggio’

“I segnali positivi non sono molti. Siamo riusciti a passare in vantaggio, ma siamo andati avanti a strappi. Complimenti al Bari che con il passare dei minuti ha preso il controllo del gioco meritando ampiamente il pareggio. Tra tre giorni si torna in campo e dobbiamo essere pronti: sappiamo cosa ci aspetta al San Nicola. La pazienza sarà fondamentale pur sapendo che abbiamo solo un risultato a disposizione”. Così Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo l’1-1 dell’Unipol Domus con il Bari nella finale d’andata dei playoff.

