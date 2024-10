Calcio C/F, altri due volti nuovi per il Molfetta

La Molfetta Calcio Femminile annuncia due nuovi volti che vanno a rafforzare la squadra per la stagione 2024-25.

Giorgia Frisone, centrocampista classe 1999, è pronta a mettere in campo la sua agilità e la sua visione di gioco per le biancorosse. Abile nel servire palloni precisi alle attaccanti, Giorgia si è già integrata perfettamente nel gruppo, portando con sé il sogno di una futura carriera nella medicina sportiva e l’ammirazione per il suo idolo, Alex Del Piero.

Accanto a lei, Mariangela “Mary” Di Lecce, difensore classe 2004. Prima avventura nel calcio a 11 dopo anni di esperienza nel calcio a 5. Determinata a migliorarsi ogni giorno, Mary punta a diventare una calciatrice professionista, ispirata dal suo modello, Paulo Dybala.

