Nocerina e Casarano si dividono il bottino: finisce 0-0

Finisce 0-0 tra Nocerina e Casarano. Quasi 5.000 spettatori sugli spalti per quella che è la sfida più attesa della giornata. E’ la Nocerina a partire meglio: al 2′ D’Agostino centra in pieno la traversa su calcio di punizione, sul tap-in successivo Grandis non trova lo specchio della porta. Insistono i padroni di casa che si rendono ancora pericolosi al 6′ sempre con una palla inattiva di D’Agostino. Il Casarano scalda i motori dal 16′ quando Loiodice pennella per la testa di Legittimo che trova i guantoni di Wodzicky. Esce Pinto per infortunio ed entra Versienti. 31′, ancora Casarano: Logoluso prova il tiro a giro ma deve fare ancora i conti con Wodzicky. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa subito fuori Opoola, dentro Valentino e poco dopo fuori anche Malcore per Saraniti. Ed al 33′ proprio Saraniti si ritrova in maniera quasi inattesa il pallone buono sulla testa ma colpisce in maniera debole e centrale. Nel finale di tempo c’è spazio anche per Ferrara che prende il posto di Loiodice. Al 91′ occasionissima ancora per gli ospiti: il traversone lungo viene deviato di testa da Saraniti che non centra per un soffio il bersaglio grosso. Finisce 0-0 tra Nocerina e Casarano.

