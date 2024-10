Barletta, basta Lattanzio: 1-0 al Foggia Incedit

Basta un gol di Lattanzio nella prima frazione al Barletta per portare a casa l’undicesima vittoria e il dodicesimo risultato utile consecutivo nel campionato di Eccellenza. Niente da fare per il Foggia Incedit, che al “Puttilli” cede con il risultato di 1-0.

È il Barletta a stappare la gara. Padroni di casa pericolosi sull’asse Strambelli-Lopez, con il numero nove che di testa non trova il bersaglio più grande in area di rigore. All’11’ lancio di Strambelli a liberare Lopez alle spalle della retroguardia avversaria. L’attaccante si invola verso la porta e serve al centro Lavopa, che con Tigre fuori dai giochi, manca l’appuntamento con il gol. Passano sette minuti e il Barletta mette comunque la freccia a sinistra: cross dalla destra di Strambelli per Lattanzio, che anticipa tutti sul primo palo e di testa in torsione infila Tigre per l’1-0. Barletta in controllo e pericoloso al 27’ con il lampo di Parisi dalla distanza, palla che si stampa sulla traversa. È sempre Strambelli a cantare e portare la croce: al 33’ il “diez” ci prova direttamente da calcio d’angolo, Tigre risponde presente. Il Foggia Incedit punta la sveglia agli sgoccioli della prima frazione, quando Massari, in seguito a una presa alta, molla la palla. Rubino, però, spedisce clamorosamente a lato. Brivido per il Barletta, che chiude avanti la prima frazione.

Nella ripresa lo spartito non cambia, con il solito Strambelli a rompere il ghiaccio su calcio di punizione senza pungere. L’ex Fidelis Andria si mette nuovamente in proprio: prima al 58’ con un mancino dalla distanza, palla fuori, poi direttamente su calcio di punizione al veleno che mette in difficoltà Tigre. Il Foggia Incedit spezza il monologo biancorosso al 71’, con Cormio che ci prova in area di rigore: Massari controlla senza problemi. Al 78’ brividi per il Barletta: Spinelli in area di rigore sterza e calcia, palla che si spegne sul fondo a centimetri dalla porta difesa da Massari. La risposta dei biancorossi è immediata, ma Lopez su cross di Lavopa sciupa l’occasione del possibile raddoppio. A ridosso della bandiera a scacchi è Colella, su calcio da fermo, a costringere Massari agli straordinari. Parata plastica del numero uno che abbassa la saracinesca. Agli sgoccioli, invece, c’è spazio ancora per un’ultima conclusione di Strambelli. Finisce 1-0 al “Puttilli”, Barletta che prosegue la sua marcia in vetta alla classifica.

