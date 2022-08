CERIGNOLA – Ospite nella trasmissione “Speciale Calciomercato” in onda su Antenna Sud, il direttore sportivo dell’Audace Cerignola, Elio Di Toro, ha toccato vari temi inerenti al mercato gialloblù: dall’operazione D’Andrea in attacco alle varie necessità in difesa, passando per il colpo Samuele Neglia.