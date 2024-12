Calcio a 5: sputi e spintoni prima di Manfredonia-Barletta Under 17: la condanna della Grimal Barletta

Sputi e spintoni prima della gara di Calcio a 5 Under 17 tra Manfredonia e Grimal Barletta. Dopo la presa di distanze con una nota da parte della società sipontina arriva anche la solidarietà della prima squadra della Grimal Barletta e la condanna della società, che ha commentato così l’episodio:

“Stigmatizziamo e condanniamo il grave episodio di razzismo e violenza che ci ha visti colpiti in quel di Manfredonia in occasione della vittoria della nostra Under 17 che è valsa il primato solitario nel Girone A. – afferma il Presidente Ruggiero Grimaldi – I giovani devono essere il punto di riferimento delle squadre di Futsal e meritano di essere tutelati ovunque.

Accogliamo con grande favore, la condanna anche da parte della società Vitulano Manfredonia C5, da sempre punto di riferimento per il movimento pugliese, che è insieme a noi parte lesa e siamo convinti metterà in atto ogni azione d’ ora in poi per allontanare questi personaggi deplorevoli.”

Dimostrazione di orgoglio, voglia di vincere e di lasciare alle spalle gli insulti e minacce verbali e fisiche subite, hanno prevalso in campo sugli avversari.

Il Presidente, insieme al capitano Donato Acocella e tutta la prima squadra, hanno mostrato la propria vicinanza e affetto ai giovani talenti biancorossi che si sono resi protagonisti, nel loro piccolo, di un gesto forte scendendo comunque in campo e vincendo la partita”.

