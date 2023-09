Bunino rimonta il Monterosi, prima vittoria per il Brindisi

Il Brindisi rimonta il Monterosi e conquista i primi tre punti della nuova stagione con la rete di Bunino a pochi istanti dal novantesimo. Buon approccio alla gara da parte della formazione brindisina che prova subito a rendersi pericoloso con Fall e Golfo che trovano pronto alla parata nel primo caso Mastrantonio e alla deviazione in corner nella seconda.

Il Monterosi prova a guadagnare metri e a mettere palloni insidiosi in area senza però creare eccessivi pericoli. Ci prova anche Cappelletti per il Brindisi falla distanza il tiro debole parato senza difficoltà dal numero uno avversario. I brindisini tengono il pallino del gioco ma trovano meno spazi e al 36′ il Monterosi sbloccano il risultato: cross dalla destra e deviazione di Costantini, forse toccata da Cappelletti, con la sfera che termina in rete nell’angolino basso alla destra di Saio.

La reazione del Brindisi arriva in pieno recupero prima con Golfo che calcia dalla sinistra trovato la parata di Mastrantonio poi proprio allo scadere sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con una deviazione di Cappelletti che termina alta. Nella ripresa Brindisi subito aggressivo che sfiora il pareggio prima con Albertini che si accentra dalla sinistra e con un tiro a girare che sfiora l’incrocio dei pali e termina però sul fondo e poco dopo con una deviazione sotto misura di Lombardi che non inquadra la porta avversaria a pochi passi da Mastrantonio.

Terza occasione in meno di quindici minuti per i brindisini con Valenti che di testa prolunga il pallone in area per Moretti che manda alto da buona posizione. Il gol è nell’area ed arriva al 15′ cross dalla sinistra con deviazione di Cinaglia che beffa il suo portiere Mastrantonio e rimette il punteggio in parità. Insistono i biancazzurri che sfiorano il raddoppio con una deviazione aerea di Albertini che termina sul fondo. Il Monterosi però prova ad apro di qualche disattenzione sulla mediana e crra una clamorosa occasione alla mezz’ora con una ripartenza quattro contro uno, sfera al centro per Costantini che calcia centralmente e trova la deviazione di Saio.

I brindisini insistono però e sfiorano la rete con Ganz che prova una girata in area parata da Mastrantonio che non può nulla allo scadere con un mischia sotto misura e con l’ultimo tocco di Bunino che spedisce la sfera in rete per il sorpasso biancazzurro. il Brindisi non concede spazi e conquista i primi tre punti della nuova stagione.

BRINDISI-MONTEROSI 2-1

RETI: 36’ Costantino (M), 60’ autorete Sini (B), 90’ Bunino (B).

BRINDISI: Saio; Valenti, Gorzelewski; Cappelletti; Monti (Nicolao dal 3’ st); Malaccari; Ceesay (Petrucci dal 27’ st); Golfo (Bunino dal 27’ st); Moretti (Ganz dal 15’ st); Albertini; Fall (Lombardi dal 1’ st). Panchina: Albertazzi; Auro; Vona; Cancelli; Mazia; Bellucci; De Angelis; De Feo; Costa. All. Danucci

MONTEROSI: Mastrantonio; Verde (Tolomello dal 30’ pt); Crescenzi; Di Francesco (Palazzino dal 1’ st); Costantini (Vano dal 43′ st); Frediani; Cinaglia; Tartaglia (Di Renzo dal 43′ st); Sini; Altobelli (Fantacci dal 25’ st); Silipo. Panchina: Rigon; Di Paolantonio; Ekuban; Giordani; Piroli; Perrotta; Conti; Ferreri. All. Romondini

ARBITRO: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa. Assistenti: Nigri della sezione di Trieste e Tomasi della sezione di Schio. Quarto ufficiale: Buratta della sezione di Rossano.

Davide Cucinelli

