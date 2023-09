Il solito Antonini non basta, Taranto ko a Benevento

Il Taranto si sveglia troppo tardi, così rimedia al Vigorito di Benevento la prima sconfitta della stagione. Dopo un primo tempo dominato dai sanniti, meritatamente al riposo con due reti di vantaggio (firmate da Ferrante e Karic), nella ripresa la squadra di Capuano è più spigliata, anche per merito dei quattro cambi effettuati all’intervallo: il tecnico lancia nella mischia Bifulco, Fabbro, Fiorani e Panico per Samele, Zonta, Romano e Ferrara che restano negli spogliatoi. Il Taranto accorcia le distanze al 76’ con il solito Antonini: punizione in area di Orlando, buona la sua prova al debutto, Fabbro spizza di testa, irrompe il brasiliano che batte Paleari per il suo secondo gol stagionale. Karic prova a fare il tris, Orlando sfiora incrocio dei pali e pareggio. Finisce così: 2-1 per il Benevento che soffre, ma porta a casa la seconda vittoria di fila tra le mura amiche.

LA CRONACA

🔴🔵 90’+4’ Ammonito 🟨 Fabbro per comportamento non regolamentare.

🔴🔵 90’+3’ Ammonito 🟨 Enrici per gioco falloso.

🟡🔴 89’ Ammonito 🟨 Berra per gioco falloso.

🔴🔵 88’ Orlando dalla lunga distanza, sinistro che sfiora l’incrocio dei pali.

🟡🔴 84’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Benevento: fuori Karic e Ferrante, autori dei due gol sanniti, dentro El Kaouakibi e Marotta.

🟡🔴 78’ Risponde subito il Benevento, che va vicino alla terza rete con Karic, provvidenziale la deviazione in angolo di Heinz.

🔴🔵 76’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Antonini! Sulla perfetta punizione di Orlando, irrompe Antonini di testa che batte Paleari. Seconda rete stagionale per il difensore brasiliano.

🔴🔵 67’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio per il Taranto: Orlando, al debutto in rossoblu, fa rifiatare un buon Kanoute.

🟡🔴 66’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Benevento, Simonetti prende il posto di Pinato.

🟡🔴 59’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Benevento, il giovane Carfora (2006) rileva Bolsius.

🟡🔴 59’ Anche Ferrante dal limite, sinistro a giro che sfiora il palo.

🟡🔴 58’ Destro dal limite di Talia, largo.

🔴🔵 50’ Sul lungo cross in area di Bifulco, Antonini svetta di testa, ma non trova il bersaglio.

🟡🔴 47’ Pinato si divora la palla del tris: all’altezza del dischetto da rigore, nell‘area del Taranto, spara altissimo.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto ben 4 i cambi di Eziolino Capuano all’intervallo: Bifulco, Fabbro, Fiorani e Panico prendono il posto di Samele, Zonta, Romano e Ferrara.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ Si chiude un primo tempo dominato dal Benevento, che va negli spogliatoi meritatamente con il doppio vantaggio firmato Ferrante-Karic. Un Taranto mai pericoloso si è affidato solo all’estro di Kanoute, troppo isolato lì davanti.

🔴🔵 45’+2’ Ammonito 🟨 Romano per gioco falloso.

🟡🔴 45’ GOL DEL BENEVENTO ⚽️ Karic! Botta dalla distanza di Pinato, Vannucchi non trattiene, sulla palla si avventa Karic che da posizione impossibile, sulla linea di fondo, infila il 2-0.

🟡🔴 24’ GOL DEL BENEVENTO: ⚽️ Ferrante! Secondo gol in campionato per l’attaccante argentino, lesto a sfruttare, nell’area piccola, una indecisione difensiva del Taranto.

🔴🔵 14’ Ecco il Taranto: lanciato in profondità, Kanoute ci prova dalla linea di fondi, Paleari è attento e spedisce in angolo.

🟡🔴 4’ Il primo squillo del match è del Benevento: destro di Karic, decisamente fuori misura.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟡🔴 BENEVENTO-🔴🔵 TARANTO 2-1

⚽️ RETE: 24’ Ferrante (B), 45’ Karic (B), 76’ Antonini (T)

🟡🔴 BENEVENTO 352: Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Karic (84’ El Kaouakibi), Tello, Talia, Pinato (66’ Simonetti), Benedetti; Bolsius (59’ Carfora), Ferrante (84’ Marotta). Panchina: Manfredini, Nunziante, Masciangelo, Rillo, Terranova, Viscardi, Alfieri, Kubica, Ciano, Ciciretti, Sorrentino. All. Andreoletti.

🔴🔵 TARANTO 352: Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Romano (46’ Fiorani), Zonta (46’ Fabbro), Calvano, Ferrara (46’ Panico); Samele (46’ Bifulco), Kanoute (67’ Orlando). Panchina: Loliva, De Santis, Di Serio, Hysaj, Riggio, Bonetti, Kondaj, Papaserio, Capone. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1. Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Federico Linari di Firenze. IV:Simone Gavini di Aprilia.

🟨 AMMONITI: Romano, Errici, Fabbro (T); Berra (B).

📌 NOTE: Angoli 5-2

