Taranto: mancata affiliazione squadre femminili, super multa al club

Per la mancata affiliazione di due squadre femminili (U17 e U15), al Taranto è stata comminata una multa di 40mila euro dalla sezione disciplinare del tribunale federale della FIGC. Oltre a questa super ammenda, è stata inflitta una inibizione di 40 giorni a Salvatore Alfonso, legale rappresentante del club rossoblu. Da casa Taranto fanno sapere che le difficoltà riscontrare per allestire due squadre femminili (obbligatorie nei professionisti) sono state numerose, difficoltà che sarebbero comuni a diversi club di Lega Pro, già alle prese con spese non di poco conto.

