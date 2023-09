Verso Lecce-Genoa, D’Aversa: “Domani sarà dura, in difesa uno fra Blin e Touba”

Dopo aver vinto in casa propria contro Lazio e Salernitana, e pareggiato in trasferta con Fiorentina e Monza, il Lecce di Roberto D’Aversa è a caccia del terzo successo interno consecutivo del proprio campionato. Con otto punti in classifica, i giallorossi sono al momento la quarta forza del campionato e venerdì sera sfideranno il Genoa nel secondo anticipo della quinta giornata di campionato.

Il tecnico giallorosso ha presentato così il match in conferenza stampa: “Domani sarà dura, il Genoa ha operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato contro il Napoli. Dobbiamo ragionare sull’importanza della partita, senza però caricarla troppo. Ovviamente in settimana c’è stato un lavoro diverso per chi è sceso in campo a Monza. Va detto che noi abbiamo avuto un giorno in meno per preparare questa gara. Dispiace per chi non sarà della partita, ma domani Baschirotto e Banda verranno sostituiti da calciatori importanti. Al momento sono indeciso tra Touba e Blin, devo ancora valutare chi dei due scenderà in campo dall’inizio in difesa. Banda si sottoporrà ad alcuni accertamenti nel pomeriggio, uscirà un comunicato in tal senso. Sansone? Non ha tanto minutaggio, siamo al lavoro per metterlo in condizione di giocare nel più breve tempo possibile. Si è allenato a parte con un preparatore, va tutelato e protetto da eventuali infortuni. Il premio allenatore del mese? Lo giro ai ragazzi, è merito loro“.

