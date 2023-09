Mercato, Guido Marilungo è il nuovo attaccante del Barletta

BARLETTA – Si è concretizzata con l’annuncio di giovedì mattina l’operazione che porta Guido Marilungo a Barletta. L’attaccante marchigiano, classe 1989, è la pedina chiesta da Ginestra per il reparto avanzato biancorosso a pochi giorni dalla sfida di domenica al Puttilli contro il Gallipoli.

La dirigenza barlettana ha accelerato nella giornata di mercoledì, ottenendo l’ok del calciatore svincolato fino a poco fa. L’annuncio è arrivato alla vigilia della presentazione ufficiale delle maglie da gioco, che si terrà in città venerdì sera alle 19:30. Marilungo è in arrivo a Barletta e sarà disponibile per la terza giornata del girone H di Serie D.

Stando alle ultime indiscrezioni, i biancorossi avrebbero battuto la concorrenza della Gelbison, che aveva precedentemente formulato un’offerta al centravanti. Marilungo è reduce dalla stagione in Serie C con la Recanatese, durante la quale ha collezionato 23 presenze senza però trovare la via del gol. Vanta nel suo curriculum esperienze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Lecce e Atalanta. Con i blucerchiati ha anche esordito nell’allora Coppa UEFA: sconfitta casalinga per 1-0 contro il Metalist Kharkiv nell’edizione europea 2008/2009. A Barletta ritrova Ezequiel Schelotto, con cui ha giocato a Bergamo.

