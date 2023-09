Eccellenza/B: Manduria, tre nuovi acquisti e sei cessioni

In fermento il mercato del Manduria che ha ufficializzato tre nuovi acquisti e sei uscite.

I biancoverdi hanno tesserato sul gong il centrocampista Adriàn Castro Cid. Spagnolo, nato a Granada, classe 1997 arriva dalla Massese. Sarà disponibile dal prossimo appuntamento casalingo (si gioca al Camassa di Sava) con il Ginosa dell’ex Passariello. Piede destro, nasce come trequartista, ma è abile anche come centrocampista centrale. Un innesto importante che va a impreziosire un organico che dovrà lottare su due fronti: campionato e coppa. E’ il sesto spagnolo in organico dopo le ufficialità di Munoz, Espinar, Lopez, Linares e Maroto.

Il club si è aggiudicato ha ingaggiato anche il vice Maraglino: si tratta di Giovanni Coletta, portiere classe 2003 che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Manfredonia. Nuovo volto anche sulle fasce: Andrea Signorelli, giovane di belle speranze (classe 2003) con un trascorso a Casarano e Gallipoli.

La società del presidente Vinci ha completato anche le ultime operazioni in uscita con le cessioni di Sestino (Talsano Taranto), Giovine (FC Spinea), Tarantino (Polimnia), Santoro (San Pietro Vernotico), Fiammenghi (San Luca) e Albano (Toma Maglie). Adesso il roster di Salvadore è completo.

