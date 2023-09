Reti bianche al Veneziani: Monopoli-Catania finisce 0-0

Il Monopoli corre, crea, ma non riesce a trovare il primo successo in campionato: al Veneziani contro il Catania finisce 0-0 al termine di una sfida che al contrario di quello che dice il punteggio ha offerto più di uno spunto, soprattutto nel primo tempo.

In cronaca: prima da titolare per Spalluto che guida l’attacco del gabbiano. Rispetto alla squadra di Potenza, per il resto, nessun cambio.

Il Monopoli sfiora il vantaggio al minuto 8 quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bouah per poco non batte Livieri. La formazione biancoverde è la più pericolosa in avvio e al 24’ si fa vedere con un diagonale di Spalluto che Livieri non trattiene. Si fa vedere il Catania al 28’: punizione di Ladinetti su cui Silvestri non arriva alla deviazione vincente. Ci provx a due volte D’Agostino fra il 30’ e il 32’ ma in entrambe le occasioni la mira non è precisa. Occasionissima Catania al minuto 38: Di Carmine riceve in verticale e conclude in diagonale: Perina è attento e devia in angolo. Al 3’ ancora Catania pericoloso: ci prova Cosimo Chiricò, la difesa del Monopoli si rifugia in angolo. Tomei perde De Risio per infortunio al 5’, al suo posto Hamlili. Succede poco altro, il Monopoli chiude in 10 per un rosso a Cargnelutti, che salterà la prossima sfida di Avellino, dove i biancoverdi troveranno la squadra di Pazienza, reduce dal primo successo in campionato.

MONOPOLI – CATANIA 0-0

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Cargnelutti, Fazio, Ferrini, De Santis(33’st Peschetola); De Risio(6’st Hamlili), Vassallo(18’st Iaccarino); Borrello, Starita, D’Agostino(33’st Di Benedetto); Spalluto.

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Angileri, Fornasier, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Simone, Mazzotta. CATANIA F.C. (4-3-3): Livieri; Bouah(19’st Castellini), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti(19’st Quaini), Rocca(41’st Deli); Chiricò, Di Carmine(33’st Sarao), Marsura(33’st Bocic).

All.: Tabbiani.

A disp.: Bethers, Torrisi; Maffei, De Luca. Arbitro: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Assistenti: Marco Sicurello della sezione di Seregno e Michele Rispoli della sezione di Locri. Quarto ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Ammoniti: Borello, Hamlili, De Santis(M); Rocca, Silvestri(C). Espulsi: 47’st Cargnelutti(M) per doppio giallo. Note: Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 5-5. Divisa biancoverde per il Monopoli, nera per il Catania. Spettatori 2016 di cui 1282 abbonati.

