Brindisi: volontari per liberare la città dai mozziconi di sigarette

Una giornata contro l’incivile gesto del gettare, un po’ dove capita, il mozzicone di sigaretta. Domenica mattina 22 ottobre, tutti i referenti pugliesi di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, si daranno appuntamento in piazza Cairoli a Brindisi, a partire dalle ore 10:30, per sensibilizzare i fumatori sul corretto smaltimento e sui rischi per l’ambiente.

“In Italia si stima che ogni anno finiscano nell’ambiente 14 miliardi di mozziconi di sigarette – dichiara Luigi Schifano, referente Puglia di Plastic Free Onlus –. All’interno di ognuno ci sono 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Queste tossine danneggiano gravemente gli ecosistemi marini e rappresentano un rischio anche per i più piccoli che, inconsapevolmente, possono mettere in bocca un mozzicone lasciato per terra in un parco o su una spiaggia”.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una grande quantità invade fiumi, coste e spiagge finendo inevitabilmente in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Inoltre, le nanoplastiche contenute al loro interno impattano negativamente nella catena alimentare. Basti pensare che la quantità di polveri sottili prodotte da una locomotiva sono pari a quelle rilasciate da 5 sigarette nello stesso lasso di tempo.

“Durante la scorsa Giornata Mondiale dell’Ambiente, abbiamo liberato la Puglia da ben 78 chili di mozziconi in 12 appuntamenti – conclude Schifano (Plastic Free) – Oltre ai nostri referenti pugliesi, invitiamo tutti i cittadini volenterosi a divenire volontari e attivandosi in prima persona per ripulire i nostri territori, sensibilizzando più persone possibili per preservarlo”.

Per partecipare, è sufficiente iscriversi sul sito www.plasticfreeonlus.it/ eventi/5612/22-ott-brindisi

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp