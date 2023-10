In arrivo a Brindisi la nave Sea-eye con 51 migranti

Arriverà domani, venerdì 20 ottobre. nel porto di Brindisi la nave della ong tedesca ‘Sea-eye 4’ con a bordo 51 migranti, tra cui 11 minorenni, salvati in un’operazione di soccorso nel Mediterraneo. L’arrivo è previsto verso le 16, ma l’orario potrebbe cambiare a seconda delle condizioni meteo. Nelle scorse ore c’è stata una riunione in prefettura a Brindisi per coordinare tutte le fasi per l’accoglienza dei migranti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp