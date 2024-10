Brindisi, trasportava un chilo di cocaina: fermato un uomo

Trasportava in un’autovettura un chilo di cocaina: uno straniero è stato sottoposto a fermo auto e droga sono state sequestrate dalla Polizia stradale. E’accaduto nella mattinata del 10 ottobre nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

Da quanto appreso l’uomo era l’unico occupante del mezzo. E’ stato fermato sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, nei pressi della caserma Carlotto. L’automobilista apparso nervoso al momento dei controlli ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto con la perquisizione della vettura, recuperando l’ingente quantitativo di droga. A quel punto sia l’auto che la sostanza stupefacente sono state sequestrate mentre il conducente è stato portato in Questura e sottoposto a fermo. La sua posizione è al vaglio della magistratura.

Si indaga per far luce sia sulla provenienza che sulla destinazione della sostanza stupefacente. Gli inquirenti non escludono che possano esserci altre persone dietro la gestione dell’ingente quantitativo di cocaina

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts