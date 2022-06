Medici del 118 sul piede di guerra nel brindisino. Lamentano contratti senza alcuna tutela e garanzia. “Così non possiamo più lavorare”, è quanto hanno evidenziato in un comunicato per spiegare i motivi per cui 32 colleghi hanno lasciato il posto di lavoro. “Siamo pronti a dimetterci” sottolineano i medici del 118.