Volo Ryanair Brindisi-Bergamo arriva con quasi 6 ore di ritardo

Nel pomeriggio di martedì 7 maggio, il volo Ryanair FR3638 Brindisi Bergamo ha segnato un ritardo di quasi sei ore, mettendo a dura prova la pazienza e la resistenza dei viaggiatori.

Secondo quanto riferito da Italia Rimborso con una nota, il decollo del volo, inizialmente previsto per le 17.55, è stato ritardato più volte con scarse comunicazioni da parte della compagnia aerea, lasciando i passeggeri nell’incertezza e nell’attesa prolungata nell’aeroporto di Brindisi. Solo alle 01:17 dell’8 maggio il volo è finalmente atterrato a Bergamo, quasi sei ore dopo l’orario programmato di arrivo.

ItaliaRimborso, specializzata nel supportare i passeggeri per ottenere compensazioni dovuti a ritardi e cancellazioni dei voli, fa sapere che ai passeggeri del volo FR3638 spetta una compensazione pecuniaria di 250 euro a persona. Questo diritto è garantito dal Regolamento CE n. 261/2004 dell’Unione Europea, che tutela i diritti dei passeggeri in caso di ritardi significativi o cancellazioni non dovute a circostanze straordinarie. Basta compilare il form su www.italiarimborso.it.

