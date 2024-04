Brindisi, spaccio di droga e tentata estorsione: tre arresti

E’ iniziata approfondendo una segnalazione per un caso di overdose l’inchiesta dei carabinieri a Brindisi che si è conclusa nelle scorse ore con l’arrestato di tre persone, due uomini e una donna, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per i tre il gip del tribunale di Brindisi ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della Procura: in carcere un 46enne, ai domiciliari una 32enne ed un 37enne. La donna ed il 46enne sono accusati anche di tentata estorsione, poiché minacciando di morte e di incendiare la sua abitazione, avrebbero cercato di costringere uno degli acquirenti a consegnarli circa 150 euro, quale presunto debito non saldato per l’acquisto dello stupefacente (estorsione non consumata perché l’acquirente ha denunciato l’accaduto). Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di ricostruire diverse cessioni di droga di varie tipologie (marijuana, hashish, cocaina e crack).

