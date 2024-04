Oria, supercar in fiamme: in “fumo” 1 milione e mezzo di euro

ORIA – Incendio nel capannone delle supercar ad Oria: indagini in corso sulle cause del rogo dello scorso marzo per un danno quantificato in circa un milione e mezzo di euro.

Ferrari, Mercedes e Porsche in fumo: i modelli

Nel dettaglio, ad andare distrutte, sono state due Ferrari, una 296 GTB ibrida e una SF90 Spider, una Porsche Carrera 911 GTS, una Mercedes SL63AMG e una rarissima Mercedes SL del 1957. Presumibilmente era il pezzo più pregiato della collezione di auto di un imprenditore di Manduria residente nel Nord Italia. Le vetture erano parcheggiate a titolo gratuito nel capannone di un’altra persona residente ad Oria.

Oria, supercar in fiamme: le indagini

Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, le fiamme hanno divorato la struttura e tutto quello che c’era all’interno. Le indagini, che al momento sembrerebbero escludere il dolo, sono affidate ai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e della stazione di Oria sulla base dei rilievi eseguiti dal personale del 115.

