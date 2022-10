BRINDISI – Tutto pronto a Brindisi per la diciottesima edizione del Salone Nautico di Puglia in programma nella città adriatica dal 12 al 16 ottobre presso il porticciolo turistico Marina di Brindisi. Dopo la presentazione in regione, gli organizzatori ed i rappresentanti istituzionali hanno voluto introdurre la manifestazione anche nel territorio brindisino per una edizione che si presenta già da record per numero di adesioni ed esposizioni e che mette Brindisi della nautica di porto regionale, nazionale e internazionale.