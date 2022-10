BRINDISI – Allarme licenziamenti per dieci dipendi della ditta MariBrin a causa del caro bollette con la società impegnata nell’ambito dell’itticoltura che ha deciso di bloccare l’impianto tra Cerano e punta della contessa di allevamento di orate in attesa che la regione approvi il progetto di utilizzo di pannelli fotovoltaici che permetta di rimettere in funzione una attiva di eccellenza del territorio pugliese. A farne le spese prima i lavoratori stagionali ed ora altri dieci dipendenti che sono già al minimo delle ore e che da dicembre potrebbero restare a casa e che hanno manifestato presso la prefettura brindisina insieme al sindacato Flai Cgil.