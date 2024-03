Brindisi, sanità in lutto: si è spento il dottor Moramarco

BRINDISI – La Asl brindisina piange il dottor Fulvio Moramarco, per anni primario del reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino: è deceduto nella giornata di ieri.

Moramarco è stato in servizio nell’ospedale di Castellaneta, sua città natale, dal 1986 al 1995. In quell’anno, l’arrivo al reparto di Terapia Intensiva neonatale di Taranto prima di ricoprire i ruoli di primario di Pediatria prima e Mesagne e poi a San Pietro Vernotico. Infine l’approdo all’ospedale Perrino di Brindisi. Era in pensione dallo scorso luglio. I funerali si svolgeranno alle ore 16, nella chiesa Santi Francesco e Chiara, nella sua Castellaneta.

