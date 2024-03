Parto in volo per una donna in viaggio da Hamman a Londra, atterrato a Brindisi intorno alle 2.45 nella notte tra venerdì e sabato. Un atterraggio di emergenza per permettere i soccorsi alla donna, al settimo mese di gravidanza, che ha partorito a bordo dell’aereo nella fase di discesa nella pista brindisina. Il neonato e la donna, comunque in buone condizioni di salute, sono stati poi condotti presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Nelle prossime ore l’aereo dovrebbe riprendere regolamento la sua rotta verso Londra.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts