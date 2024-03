Ostuni, auto si ribalta sulla provinciale: ferita una donna

OSTUNI – Per cause tutte da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada. È stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni la donna alla guida della Jeep Renegade di colore bianco ribaltatasi sulla Strada provinciale 21, all’altezza di Torre Pozzelle. La persona ferita era rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata dagli uomini del 115 prima di essere affidata alle cure del personale del 118 per le cure del caso.

