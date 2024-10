Brindisi, Ragno: “Vogliamo e dobbiamo vincere. Mercato? Inutile prendere calciatori a caso”

“Abbiamo preparato la partita come le altre, speriamo l’esito sia diverso”. Così l’allenatore del Brindisi Nicola Ragno in conferenza stampa alla vigilia della gara col Costa d’Amalfi. “Il Costa d’Amalfi ha vinto contro il Martina, la sua ambizione è salvarsi. Sarà fondamentale avere l’approccio giusto, è il primo di tanti scontri diretti. Vogliamo trarre il massimo da ogni partita, ma prima pensiamo a domani. Siamo concentrati sul Costa d’Amalfi, affronteremo la partita nemmeno migliore dei modi, domani vogliamo e dobbiamo prendere i 3 punti. Giocheremo come se fosse un finale, l’ultima spiaggia. Con la Palmese fatta grande partita, anche nei primi 40 minuti a Casarano abbiamo tenuto testa agli avversari. Sul mercato do sempre la stessa risposta: non serve prendere giocatori solo per fare numero. Cercheremo di fare qualcosa a dicembre. Pinotti è andato via perché aveva bisogno di spazio, al Paternò giocherà di più. Con il Casarano abbiamo fatto 2 sbavature, ma con squadre di quel livello le paghi caro e amaro. Pensavamo ci fosse un fuorigioco sull’azione in cui abbiamo concesso il rigore. È chiaro che sul 3-0 con un uomo in meno la squadra ha cercato di tamponare le offensive del Casarano, che già 11 contro 11 è una squadra clamorosa, figuriamoci 11 contro 10. Dobbiamo limitare gli errori”.

