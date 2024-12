Brindisi, Ragno: ‘A Francavilla partita difficilissima’

L’allenatore del Brindisi Nicola Ragno ha presentato in conferenza stampa l’importante sfida di Francavilla in Sinni: “Domani sarà una partita difficilissima. Abbiamo analizzato gli errori. Sono stato lì per un anno, in cui vinsi i play off. È una società seria che, a parte lo scorso anno, ha sempre mantenuto la categoria. Il campo è anomalo. Dobbiamo tenere i piedi per terra, stiamo salendo un gradino alla volta. 7 gol fatti e 1 subito in 2 partite sono numeri che non abbiamo mai avuto. Contro la Nocerina abbiamo fatto la partita che volevamo. A quelle squadre non puoi concedere nulla, abbiamo sofferto ma ce l’abbiamo fatta. Quella vittoria ci ha fatto capire che mettendo in campo le qualità mentali che abbiamo puoi sopperire al gap tecnico-tattico. Dopo Nardò sono arrivati innesti importanti. I 14 punti di penalizzazione pesano come un macigno, ma adesso che abbiamo tolto il meno siamo più liberi mentalmente. I play out sarebbero un ottimo risultato. Convincere i calciatori a sposare questo progetto era difficile. Non ho mai pregato nessuno di venire a Brindisi, sarà per la società forte, sarà per la vittoria di Nocera, ma ad oggi abbiamo dei professionisti e dei bravissimi ragazzi in squadra. Potevo trovare di meglio rispetto a Brindisi, per la situazione in cui era, ma ho ugualmente accettato questa sfida. Ogni tanto mi guardo allo specchio e penso se questa sfida mi farà invecchiare di qualche anno (ride, ndr) o mi renderà più forte. Sono soddisfatto del mercato, ma siamo ancora vigili. Stiamo valutando qualche altro profilo, specialmente under”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author