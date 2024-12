Fidelis Andria, Scaringella: “Contro la Palmese serve reagire”

Una settimana per metabolizzare il passo falso di Martina. Non fa drammi la Fidelis Andria, che spera di derubricare la gara del “Tursi” a semplice incidente di percorso. Del resto, la sensazione piuttosto diffusa in casa biancazzurra è che la strada imboccata sia quella giusta. Lo dice la classifica, con i biancazzurri ad appena due lunghezze dal primo posto occupato dalla Nocerina, e lo confermano i freddi numeri: prima dello stop di Martina, Fantacci e compagni avevano racimolato 28 punti su 30 a disposizione. Lecito, però, aspettarsi una reazione contro una Palmese in caduta libera e reduce da tre sconfitte consecutive per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata.

Mister Scaringella, intanto, in vista della Palmese ritrova Mateus Da Silva: il centravanti brasiliano ha scontato un turno di squalifica ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco.

In vetta alla classifica del girone H di Serie D, invece, c’è un vero e proprio ingorgo: sei squadre in appena tre punti dalla capolista Nocerina fino al Matera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author