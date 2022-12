Condividi su...

Linkedin email

BRINDISI – Brindisi porto Natale è il titolo del cartellone presentato dall’amministratore comunale in colazione con le associazioni del commercio e la fondazione teatro Verdi. Tra pace, magia ma anche polemiche in particolare per il mercatino di natale prima presentato dal distretto urbano del commercio e poi annullato dopo alcune polemiche social.

Nel cartellone spazio alla musica, alla magia ed ai bambini in particolare, tra gli appuntamenti più attesi il concerto di capodanno la sera del primo gennaio con il debutto dell’orchestra nuovo teatro Verdi. Mentre la notte del 31 dopo la mezzanotte come da tradizione brindisina ci sarà concerto dei Funk soul machine presso piazza mercato.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts