Condividi su...

Linkedin email

BRINDISI – Appello dei lavoratori in somministrazione presso il ministero dell’interno, in forza alle Agenzie per il lavoro Gi Groupe Man power, ancora una volta a rischio di interruzione dei propri contratti di lavoro in scadenza 31 dicembre. La richiesta è quella in primis di una proroga e poi di una soluzione definitiva al problema. Uno sciopero su questo tema è stato proclamato il prossimo 21 dicembre da tutti i sindacati confederati di categoria anticipato da una assemblea convocata presso la prefettura di Brindisi dalla NIdiL Cgil.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts