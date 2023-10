Brindisi, Pozzessere: “Stadio? Fiduciosi in vista di domenica”

Il vicepresidente del Brindisi Damiano Pozzessere è intervenuto ai nostri microfoni al termine di Virtus Francavilla-Brindisi, facendo il punto non solo sulla partita, ma anche sulla questione stadio: “In vista di domenica l’amministrazione continua a darci segnali positivi, sono fiducioso. In attesa dell’esordio casalingo posso dire che siamo felici del passaggio del turno in coppa”.

