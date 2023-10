Virtus Francavilla-Brindisi, Danucci: “Felici del passaggio del turno”

Al termine del match di Coppa Italia Serie C vinto dal Brindisi per 1-0 in casa della Virtus Francavilla, il tecnico degli ospiti Ciro Danucci ha parlato così ai nostri microfoni nell’immediato post partita: “Abbiamo tenuto bene il campo e fatto una buona partita, in casa di una squadra in cui poche squadre riescono a vincere. È stata l’occasione giusta per fare minutaggio e far giocare chi fino ad ora aveva visto di meno il campo. Qualcuno deve trovare la condizione ideale, ma siamo felici di aver passato il turno. Avremmo dovuto chiuderla, non abbiamo sfuttato al meglio la superiorità numerica. C’è stata troppa frenesia e tanti errori tecnici. Serve lavorare e migliorare sotto questo aspetto”.

