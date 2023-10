Coppa Italia, la Juve Stabia batte il Potenza ai rigori (6-5)

Il Potenza torna al “Menti”, questa volta in Coppa Italia, dopo il secco 3 a 0 dello scorso 21 settembre quando le “vespe” sconfissero – nella quarta Giornata di Campionato – i rossoblù di Alberto Colombo. Ampio turnover da ambo le parti per una sfida, sempre dal grande fascino.

Andiamo in cronaca. Al decimo prima occasione per il Potenza: Maddaloni arriva in leggerissimo ritardo sul corner calciato da Steffè e si fa anticipare da Esposito. Bisogna andare al minuto 39 per raccontare la seconda occasione questa volta di marca giaalo blu con Garracino che non approfitta di un errore di Maddaloni calibrando male il pallonetto che termina alle spalle di Gasparini.

Nella ripresa, dopo 60 secondi, Gerbo ci prova da fuori area ma la palla va di poco alta sulla traversa. La gara si sblocca al 54esimo a firma di Gagliano (0-1) che pennella una pregevole punizione che si infrange alle spalle di Esposito per il vantaggio del Potenza. Al 71esimo Armini ci prova da fuori ma il tiro non centra lo specchio della porta. Sei minuti dopo Meli, di testa, non ci arriva per pochissimo – di testa – dagli sviluppi del sesto corner calciato dai gialloblù. Ad un minuto dal termine dei minuti regolamentari Gasparini salva il risultato con un intervento prodigioso su un colpo di testa ravvicinato di Meli. Ma il vantaggio rossoblù dura solo due minuti perché nel primo dei 6 minuti di recupero concessi dal quarto uomo è D’Amore (1-1) a portare in parità il match con un preciso rasoterra sul quale non può nulla il numero 1 potentino. Al 95esimo ci prova Di Grazia da fuori ma la palla termina alla sinistra del palo difeso da Esposito.

Si va così ai supplementari. Dopo 8 minuti cambia nuovamente il risultato: è Asencio (1-2) a riportare in vantaggio il Potenza approfittando di una incredibile distrazione della retroguardia campana. Al secondo minuto del secondo tempo supplementare Picardi (2-2) ristabilisce la parità trovando l’angolino basso alla destra di Gasparini dopo una spizzata errata a centro area. A 5 minuti dal termine dei tempi supplementari Ascencio potrebbe chiudere la gara ma davanti Esposito colpisce male la palla che termina sul fondo.

Si decide tutto ai calci di rigore. Il Potenza si presenta sul dischetto con Di Grazia, Saporiti, e Asencio che realizzano il penalty, Volpe che la calcia alta e Maddaloni che colpisce la traversa. I padroni di casa partono con Meli che realizza, Rovaglia la sbaglia, D’Amore e Faccetti la mettono alle splalle di Gasparini ma la palla della vittoria la poggia sul dischetto Guarracino che non sbaglia e regala il passaggio del turno ad una Juve Stabia che si conferma, ad oggi, la squadra da battere sia in Campionbato sia in Coppa e che infligge la seconda sconfitta in 13 giorni ai ragazzi di Alberto Colombo.

IL TABELLINO DI JUVE STABIA – POTENZA CALCIO

Mercoledì 4 ottobre 2023, ore 20.45, stadio “D. Menti”: Primo Turno Coppa Italia Serie C

S.S. JUVE STABIA (4-3-2-1): Esposito; La Rosa (46’ Picardi), Vimercati, Folino (75’ Andreoni), D’Amore; Gerbo (56’ Meli), Maselli (105’ Faccetti), Erradi (69’ Ruggiero); Marranzino (75’ Aprea), Guarracino; Rovaglia.

A disp.: Signorini, Bellich, Romeo, Buglio, Piscopo, Baldi, Bachini, Candellone, Leone.

All.: Guido PAGLIUCA

POTENZA CALCIO (4-3-3): Gasparini; Armini (80’ Hadziosmanovic), Hristov, Maddaloni, Verrengia; Candellori, Steffè (75’ Prezioso), Mata (75’ Saporiti); Gagliano (66’ Asencio), Rossetti (66’ Di Grazia), Volpe.

A disp.: Galiano, Monaco, Caturano, Sbraga, Porcino, Schiattarella.

All.: Alberto COLOMBO

Arbitro: Gianquinto (Parma)

Guardalinee: Di Meo (Nichelino) – Russo (Nichelino)

Quarto Uomo: Testoni (Ciampino)

JUVE STABIA 6 – 5 POTENZA

MARCATORI: 54’ Gagliano, 91’ D’Amore, 98’ Asencio, 107’ Picardi, 118’Meli

SEQUENZA RIGORI: Di Grazia Gol, Meli Gol, Saporiti Gol, Rovaglia parato, Asencio Gol, D’Amore Gol, Volpe (fuori), Faccetti gol, Maddaloni (traversa), Guarracino gol.

AMMONITI: 10’ Gerbo, 94’ Candellori,

CORNER: 8 – 2

RECUPERO: 1’ – 6’

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp