Virtus Francavilla-Brindisi, Villa: “Siamo stati nuovamente penalizzati”

Al termine del derby perso 1-0 con il Brindisi, l’allenatore della Virtus Francavilla Alberto Villa ha commentato così ai nostri microfoni il ko maturato alla Nuovarredo Arena: “Sulle tre espulsioni ho capito poco e nulla, ero troppo lontano, ma queste decisioni arbitrali stanno continuando a penalizzarci. Mi dispiace molto di questo perché i ragazzi non se lo meritano, loro ci mettono sempre anima e cuore. Atteggiamento e grinta anche oggi non sono mancati, penso sia l’unica nota positiva di questa serata. In determinati momenti dobbiamo essere bravi a non perdere la testa e ad evitare di dire qualche parola di troppo. Lasciare la propria squadra in inferiorità numerica non va bene, perché comporta un dispendio di energie maggiore. Ci tenevo al passaggio del turno, per me le partite sono tutte importanti”.

