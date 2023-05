Brindisi, polverizzati in pochi minuti tutti i tagliandi per la trasferta col Gladiator

SSD Brindisi comunica i 300 biglietti per il settore ospiti dello Stadio “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere sono andati esauriti.

Il club biancazzurro ricorda che il match con il Gladiator verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre. Si potrà seguire l’evento anche in streaming sul sito di Antenna Sud.

Grazie al Gruppo Editoriale Distante e alla collaborazione dell’amministratore comunale sarà inoltre possibile seguire la partita dal maxischermo previsto allo Stadio “Fanuzzi”.

