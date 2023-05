Gladiator-Brindisi: Sfida che vale la C in diretta su Antenna Sud

Soltanto 300 tifosi potranno accompagnare Danucci e i suoi ragazzi a Santa Maria Capua a Vetere, per l’ultima sfida di una pazza stagione. Trecento tagliandi sono pochi per l’entusiasmo generatosi in città dopo il successo sulla Cavese, che ha regalato il primato in condominio proprio con i metelliani.

Chi non sarà presente, però, potrà seguire la diretta esclusiva su Antenna Sud: Gladiator-Brindisi, in programma allo stadio “Piccirillo” domenica 7 maggio, sarà trasmessa in diretta sul canale 14 del digitale terrestre.

Per puntare alla promozione in Serie C, i calciatori del presidente Daniele Arigliano dovranno vincere e sperare in un passo falso della Cavese, che al Simonetta-Lamberti ospiterà la Nocerina per un derby molto sentito. Qualora le due squadre dovessero arrivare a pari punti, per stabilire la prima classificata si procederà allo spareggio in campo neutro.

