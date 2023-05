Serie A: La lunga attesa è finita, Napoli campione d’Italia

La lunga attesa è finita: il Napoli è diventato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Il club di Aurelio De Laurentiis ha conquistato lo scudetto a 33 anni dall’ultima volta, quando Maradona guidò la squadra alla vittoria.

La cavalcata trionfale del Napoli è stata caratterizzata da 25 vittorie, 5 pareggi e solamente 3 sconfitte, numeri da dominio assoluto.

La matematica ha sancito la vittoria del Napoli grazie al pareggio per 1-1 con l’Udinese, segnato da Victor Osimhen in risposta al gol di apertura di Lovric, portando così i tifosi in paradiso.

