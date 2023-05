Basket | Francavilla espugna Monopoli e strappa il pass per la Serie C Unica

Il Basket Francavilla 1963 vince gara 2 e si aggiudica la finale dei playoff di Serie C Silver. 69-79 il risultato finale a Monopoli, con gli ospiti che ribadiscono quanto dimostrato già domenica scorsa nella città degli imperiali. La formazione di coach Massimo Caforio strappa dunque la promozione in Serie C Unica.

