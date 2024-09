Brindisi, omicidi Cairo-Spada: chiesto l’ergastolo per i fratelli Morleo

Ergastolo per i fratelli Cosimo ed Enrico Morleo per gli omicidi di Salvatore Cairo e Sergio Spada: questa la pena richiesta al termine di quasi sei ore di requisitoria dal pm della DDA di Lecce Milto De Nozza nel processo davanti alla Corte d’Assise di Brindisi. De Nozza ha chiesto anche l’isolamento diurno della durata di tre anni per Cosimo e di un anno per Enrico. Nei prossimi mesi toccherà alle difese e alle parti civili. Sentenza nel mese di gennaio.

