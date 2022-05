BRINDISI – Mousiké Commenda è la manifestazione, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Brindisi, svolta in occasione della chiusura di numerosi progetti del comprensivo Commenda che hanno avuto come temi il teatro, la danza e la musica. La manifestazione ha coinvolto circa 300 ragazzi, trovando anche l’attenzione dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa che ha inserito questo progetto come una delle buone pratiche a livello nazionale. Nel 2022 la naturale evoluzione della mousiké è stata, in questo caso, aggiungere la musica digitale, e quindi volgere uno sguardo al passato della storia salentina ma con gli occhi del presente.