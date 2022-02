Brindisi, mercoledì incontro su vertenza Aqp

BRINDISI – Si svolgerà nella mattinata di mercoledì a Brindisi l’atteso incontro sulla vertenza acquedotto pugliese. I sindacati di categoria come comunicato da Giovanni Librando della Fenealuil sono stati convocati in prefettura alle 9.30 di mercoledì 9 febbraio per un incontro su questo delicato tema. Una vertenza partita belle scorse settimane ed esplosa nei giorni scorsi con il cambio d’appalto all’interno dell’ambito 14 e che vede a rischio ancora oltre trenta posto di lavoro bloccati momentaneamente nella vecchia ditta uscente in attesa dell’assorbimento della subentrante previsto entro lo scorso 6 di febbraio come da accordo sottoscritto il 31 di gennaio.

Superata questa scadenza i lavoratori temono ora di restare fuori da questo passaggio e attendono segnali di speranza dall’incontro previsto mercoledì presso la prefettura brindisina. Un rispetto degli accordi è chiesto dai sindacati ed una riapertura del dialogo che se non dovesse avvenire nelle prossime ore porterebbe al rischio della perdita di ulteriori posti di lavoro nel territorio brindisino. Al termine dell’incontro in prefettura i sindacato si riuniranno in assemblea con i lavori per fare il punto della situazione e valutare i prossimi passi.