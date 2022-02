BRINDISI – Omicron2 è arrivata in Puglia ma non nel brindisino come inizialmente circolato nello scorso fine settimana. La variante derivata dal ceppo che ha innescato la quarta ondata della pandemia è stata intercettata infatti al momento solo nella provincia di Lecce e Bari con due casi complessivamente accertati. Il dato arriva dall’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, con sede a Putignano. La Puglia dunque si è aggiunta da qualche giorno all’elenco delle nove regioni nelle quali è stata isolata quella che gli scienziati chiamano “variante Ba.2” e che – almeno secondo alcuni studi internazionali – sarebbe più contagiosa della Omicron 1. Questo secondo i primi dati che arrivano dalle altre nazioni in cui la variante è già diffusa. In Italia è già presente in Liguria, dove è stata sequenziata per la prima volta, e poi in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia ed ora in Puglia con i due casi segnalati nel territorio leccese e barese. Stando a un’indagine dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, vale per ora circa l’1 per cento dei casi classificati come Omicron.

