Brindisi: Mercoledì 17 maggio Catania ospite al Fanuzzi

La stagione del Brindisi non si ferma con la promozione in Serie C. La squadra di Ciro Danucci tornerà in campo mercoledì 17 maggio per sfidare, al Fanuzzi, il Catania nella gara valida per la 2a Giornata della pool scudetto.

Al “Massimino”, gli etnei hanno perso 2-0 con il Sorrento di Enzo Maiuri, corsaro grazie alle reti di Scala (73’) e La Monica (91’). Domenica 21, il Brindisi sarà ospite dello stesso Sorrento allo stadio Italia per la 3a e ultima giornata.

Tornerà in campo anche la Cavese: domenica 21 ospiterà al Simonetta-Lamberti il Casarano per la semifinale playoff del Girone H della Serie D. La vincente affronterà in finale la squadra che uscirà vittoriosa dalla sfida Nardò-Barletta.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp